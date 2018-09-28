2018-09-28T19:55:11+03:00
Общество

Прогноз погоды в Кемерове на 29 сентября: солнце и немного тумана

В субботу ожидается от 0 до +23 градусов
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Прогноз погоды в Кемерове на 29 сентября: солнце и немного туманаПрогноз погоды в Кемерове на 29 сентября: солнце и немного туманаФото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

Бабье лето продолжается в Кузбассе: в субботу, 29 сентября, на территории всей Кемеровской области по-прежнему сохранится тепло, хоть и будет несколько прохладнее, чем в пятницу.

Так, на территории всей Кемеровской области ожидается от +13 до +18 градусов, а по югу – и до +23 градусов. А вот ночью будет прохладнее: лишь +6…+11 градусов, а в предгорьях столбики термометров опустятся до 0 градусов. День будет солнечным, но местами возможны дожди и грозы. Кроме того, в течение дня будет дуть юго-западный ветер и порывами до 16-21 метра в секунду. А ночью и утром в отдельных районах будет туман.

В Кемерове дневная температура составит от +15 до +17 градусов, ночью – от семи до девяти градусов тепла. Ночью и утром возможен туман, переменная облачность. Ночью вероятность осадков невелика, а вот днем могут пройти дожди и грозы.

В Новокузнецке также будет царить переменная облачность. Днем - до +18 градусов, в первой половине дня возможен дождь.

Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар в гараже в Юрге: двое спасенных находились в соседнем гараже
Восемь пожарных тушили баню в Киселевске
В Кемерове из-за воды и санкнижек закрыли кафе
Обиженный отказом продолжить отношения кузбассовец порвал паспорт возлюбленной
В Кузбассе пожарные спасли из горящего грузовика двух человек
Житель Кузбасса из мести порвал паспорт возлюбленной
Шерегеш к 2024 году станет курортом мирового уровня
В Кемерове на неделю перекроют улицу Весеннюю
Нежелание занять две тысячи рублей стоило жительнице Кузбасса жизни
В Кемерове после ДТП легковушка врезалась в дерево
Кузбассовец попал под суд за обещание помочь с налоговыми проверками
Николай Валуев дал совет пенсионерке из Кузбасса
В Тайге кореец ударил начальника поезда
В Кемерово высадят 40 000 тюльпанов
Бюджету Кемерова возместили затраченные на снос «Зимней вишни» средства
Журналисты «Комсомолки» приняли участие в акции «Кузбасс в порядке»
Житель Киселевска украл 17,5 тысяч рублей с чужой банковской карты
В Кемерове «медсестра» забрала у пенсионерки 30 тысяч рулей вместо анализов
В Кемерове прошел чемпионат по боулингу среди инвалидов
В Кемерове провели рейд по выявлению недобросовестных провайдеров
В Кузбассе пройдет первый фестиваль рыболовного спорт
Новокузнечанин продавал наркотики в супермаркете
Сергей Цивилев и Илья Середюк участвуют в акции «Кузбасс в порядке»
В Кемерове для учеников школы №82 обустроили безопасный пешеходный переход
ВТБ запускает программу автокредитования со ставкой от 5 процентов