Прогноз погоды в Кемерове на 29 сентября: солнце и немного тумана

28 Сент. 19:55 2018-09-28T19:55:11+03:00

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Бабье лето продолжается в Кузбассе: в субботу, 29 сентября, на территории всей Кемеровской области по-прежнему сохранится тепло, хоть и будет несколько прохладнее, чем в пятницу.

Так, на территории всей Кемеровской области ожидается от +13 до +18 градусов, а по югу – и до +23 градусов. А вот ночью будет прохладнее: лишь +6…+11 градусов, а в предгорьях столбики термометров опустятся до 0 градусов. День будет солнечным, но местами возможны дожди и грозы. Кроме того, в течение дня будет дуть юго-западный ветер и порывами до 16-21 метра в секунду. А ночью и утром в отдельных районах будет туман.

В Кемерове дневная температура составит от +15 до +17 градусов, ночью – от семи до девяти градусов тепла. Ночью и утром возможен туман, переменная облачность. Ночью вероятность осадков невелика, а вот днем могут пройти дожди и грозы.

В Новокузнецке также будет царить переменная облачность. Днем - до +18 градусов, в первой половине дня возможен дождь.