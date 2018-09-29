2018-09-29T04:31:39+03:00
Происшествия

Кузбассовец попал под суд за обещание помочь с налоговыми проверками

Мужчину будут судить за мошенничество
Екатерина РОМАНОВА
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40-летний житель Кузбасса в скором времени может предстать перед судом за то, что предлагал предпринимателям за вознаграждение решать вопросы с налоговыми проверками. Теперь ему самому понадобится помощь адвоката.

Житель города Кемерова решил, что цель его жизни – приносить людям пользу. Например, помогать предпринимателям избежать проблем при налоговых проверках. Именно с таким предложением он пришел к директору строительной фирмы и заявил, что в скором времени в компанию придут налоговики. Чтобы результаты налоговой проверки были хорошими для компании, кузбассовец предложил директору строительной компании помощь. Всего за 180 тысяч рублей он был готов договориться с чиновниками об исключении фирмы из списка компании, где будут проводиться проверки.

Увы, руководство компании не оценило столь выгодного предложения и обратилось в УФСБ России по Кемеровской области. Так что на встречу альтруиста и представителей фирмы также пришли и правоохранители. После передачи денег подозреваемого задержали. К слову, оказалось, что в августе нынешнего года мужчина уже был осужден за аналогичное преступление.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Расследование уголовного дела продолжается.

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