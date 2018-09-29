В Кемерове после ДТП легковушка врезалась в дерево

СЕГОДНЯ 05:06 2018-09-29T05:06:32+03:00

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Вечером в пятницу, 28 сентября, около 23 часов в Кемерове на улице Милицейской случилось дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщают очевидцы, выложившие снимки с места аварии в социальные сети, в дорожно-транспортном происшествии на улице Милицейской в Рудничном районе пострадали два легковых автомобиля. Один из них от удара отбросило на обочину, где автомобиль врезался в дерево. Отечественная легковушка при этом превратилась практически в груду метала.

По словам очевидцев, в дорожно-транспортном происшествии пострадали люди. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все подробности, причины и обстоятельства случившегося, также уточняется информация по потерпевшим.