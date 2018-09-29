2018-09-29T05:06:32+03:00
Происшествия

В Кемерове после ДТП легковушка врезалась в дерево

На улице Милицейской столкнулись два автомобиля
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, "Регион 42"Фото: vk.com, "Регион 42"
Изменить размер текста:

Вечером в пятницу, 28 сентября, около 23 часов в Кемерове на улице Милицейской случилось дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщают очевидцы, выложившие снимки с места аварии в социальные сети, в дорожно-транспортном происшествии на улице Милицейской в Рудничном районе пострадали два легковых автомобиля. Один из них от удара отбросило на обочину, где автомобиль врезался в дерево. Отечественная легковушка при этом превратилась практически в груду метала.

По словам очевидцев, в дорожно-транспортном происшествии пострадали люди. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все подробности, причины и обстоятельства случившегося, также уточняется информация по потерпевшим.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар в гараже в Юрге: двое спасенных находились в соседнем гараже
Восемь пожарных тушили баню в Киселевске
В Кемерове из-за воды и санкнижек закрыли кафе
Обиженный отказом продолжить отношения кузбассовец порвал паспорт возлюбленной
В Кузбассе пожарные спасли из горящего грузовика двух человек
Житель Кузбасса из мести порвал паспорт возлюбленной
Шерегеш к 2024 году станет курортом мирового уровня
В Кемерове на неделю перекроют улицу Весеннюю
Нежелание занять две тысячи рублей стоило жительнице Кузбасса жизни
Кузбассовец попал под суд за обещание помочь с налоговыми проверками
Прогноз погоды в Кемерове на 29 сентября: солнце и немного тумана
Николай Валуев дал совет пенсионерке из Кузбасса
В Тайге кореец ударил начальника поезда
В Кемерово высадят 40 000 тюльпанов
Бюджету Кемерова возместили затраченные на снос «Зимней вишни» средства
Журналисты «Комсомолки» приняли участие в акции «Кузбасс в порядке»
Житель Киселевска украл 17,5 тысяч рублей с чужой банковской карты
В Кемерове «медсестра» забрала у пенсионерки 30 тысяч рулей вместо анализов
В Кемерове прошел чемпионат по боулингу среди инвалидов
В Кемерове провели рейд по выявлению недобросовестных провайдеров
В Кузбассе пройдет первый фестиваль рыболовного спорт
Новокузнечанин продавал наркотики в супермаркете
Сергей Цивилев и Илья Середюк участвуют в акции «Кузбасс в порядке»
В Кемерове для учеников школы №82 обустроили безопасный пешеходный переход
ВТБ запускает программу автокредитования со ставкой от 5 процентов