2018-09-29T05:50:30+03:00
Общество

В Кемерове на неделю перекроют улицу Весеннюю

На проезжей части пройдет ремонт
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: google.ru/mapsФото: google.ru/maps
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В Кемерове на неделю ограничат движение на участке улицы Весенняя. Специалисты буду проводить ремонт тепловой камеры.

Как рассказали в администрации Кемерова, работы на улице Весенняя будет проходить с 1 по 7 октября. Проезд будет закрыть по четной стороне улицы от улицы Красноармейская до Ноградской. Проезд закроют с 8.00 1 октября и откроют в 20.00 7 октября.

– Специалисты теплосетевого предприятия проведут ремонт тепловой камеры, расположенной на проезжей части в районе дома № 22 по улице Весенней, – отметили в мэрии. – Теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей будет осуществляться в штатном режиме, без ограничений.

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