В Кузбассе пожарные спасли из горящего грузовика двух человек

СЕГОДНЯ 07:08 2018-09-29T07:08:26+03:00

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Накануне вечером в Юрге случился пожар: на улице Шоссейной горел грузовой автомобиль.

Сигнал о пожаре в грузовом автомобиле, который в тот момент находился на улице Шоссейной, что в Юрге, поступил на пульт диспетчера вечером в пятницу в 20:03. На место чрезвычайного происшествия тут же отправились 12 человек и две единицы техники. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области, в 20:17 пожар был локализован, а в 20:21 полнностью ликвидирован.

Сейчас все обстоятельства и предварительная причина пожара уточняются. Однако уже известно, что из горящего грузовика пожарные успели спасти двух человек.