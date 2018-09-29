2018-09-29T07:37:10+03:00
Происшествия

Обиженный отказом продолжить отношения кузбассовец порвал паспорт возлюбленной

За порчу документа он может лишиться свободы на срок до одного года
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Междуреченске местный житель стал фигурантом уголовного дела за порчу паспорта.

Двое когда-то влюбленных друг в друга решили завершить отношения. Точнее, такое решение приняла женщина и сообщила о нем своему сожителю. 31-летний междуреченец, как оказалось, был против такого резкого разрыва отношений и предложил все начать с начала, однако женщина была непреклонна и, чтобы подтвердить серьезность намерений, ушла. Правда, вещи свои оставила на квартире сожителя. Тот, расстроенный, обнаружил в вещах экс-возлюбленной ее паспорт и, чтобы отомстить ей, разорвал документ.

Вернувшись, женщина увидела испорченный паспорт и обратилась в полицию. Теперь уже окончательно бывший сожитель во всем сознался. Тем не менее, в отногении него заведено уголовное дело за повреждение паспорта. Мужчина может лишиться свободы на срок до одного года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар в гараже в Юрге: двое спасенных находились в соседнем гараже
Восемь пожарных тушили баню в Киселевске
В Кемерове из-за воды и санкнижек закрыли кафе
В Кузбассе пожарные спасли из горящего грузовика двух человек
Житель Кузбасса из мести порвал паспорт возлюбленной
Шерегеш к 2024 году станет курортом мирового уровня
В Кемерове на неделю перекроют улицу Весеннюю
Нежелание занять две тысячи рублей стоило жительнице Кузбасса жизни
В Кемерове после ДТП легковушка врезалась в дерево
Кузбассовец попал под суд за обещание помочь с налоговыми проверками
Прогноз погоды в Кемерове на 29 сентября: солнце и немного тумана
Николай Валуев дал совет пенсионерке из Кузбасса
В Тайге кореец ударил начальника поезда
В Кемерово высадят 40 000 тюльпанов
Бюджету Кемерова возместили затраченные на снос «Зимней вишни» средства
Журналисты «Комсомолки» приняли участие в акции «Кузбасс в порядке»
Житель Киселевска украл 17,5 тысяч рублей с чужой банковской карты
В Кемерове «медсестра» забрала у пенсионерки 30 тысяч рулей вместо анализов
В Кемерове прошел чемпионат по боулингу среди инвалидов
В Кемерове провели рейд по выявлению недобросовестных провайдеров
В Кузбассе пройдет первый фестиваль рыболовного спорт
Новокузнечанин продавал наркотики в супермаркете
Сергей Цивилев и Илья Середюк участвуют в акции «Кузбасс в порядке»
В Кемерове для учеников школы №82 обустроили безопасный пешеходный переход
ВТБ запускает программу автокредитования со ставкой от 5 процентов