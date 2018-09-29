Обиженный отказом продолжить отношения кузбассовец порвал паспорт возлюбленной

СЕГОДНЯ 07:36 2018-09-29T07:37:10+03:00

За порчу документа он может лишиться свободы на срок до одного года

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В Междуреченске местный житель стал фигурантом уголовного дела за порчу паспорта.

Двое когда-то влюбленных друг в друга решили завершить отношения. Точнее, такое решение приняла женщина и сообщила о нем своему сожителю. 31-летний междуреченец, как оказалось, был против такого резкого разрыва отношений и предложил все начать с начала, однако женщина была непреклонна и, чтобы подтвердить серьезность намерений, ушла. Правда, вещи свои оставила на квартире сожителя. Тот, расстроенный, обнаружил в вещах экс-возлюбленной ее паспорт и, чтобы отомстить ей, разорвал документ.

Вернувшись, женщина увидела испорченный паспорт и обратилась в полицию. Теперь уже окончательно бывший сожитель во всем сознался. Тем не менее, в отногении него заведено уголовное дело за повреждение паспорта. Мужчина может лишиться свободы на срок до одного года.