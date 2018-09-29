В Кемерове из-за воды и санкнижек закрыли кафе

СЕГОДНЯ 08:12 2018-09-29T08:12:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В кемеровское Управления Роспотребнадзора обратилась женщина: она пожаловалась на то, что кафе «Привокзальное» работает с нарушениями. Специалисты провели проверку и на целый месяц приостановили работу кафе.

Как оказалось, здесь действительно имелись многочисленные нарушения. Так, в помещении не оказалось водопровода и канализации, а воду для нужд кафе привозили в канистрах. Увы, подтвердить качество воды предприниматель не смог. Кроме того, при приготовлении использовались ножи и доски без маркировки, а сырые и готовые продукты могли находиться рядом. Не оказалось у сотрудников и санитарных книжек, да и к их внешнему виду были претензии: персонал работал не в полном комплекте санитарной одежды. Еще одним нарушением стало то, что мясные полуфабрикаты, которые использовались в кафе, не имели маркировки, даты и времени приготовления, а также сроков годности.

Все эти, казалось бы, небольшие нарушения могли угрожать здоровью и даже жизни посетителей кафе. Именно поэтому суд постановил приостановить деятельность кафе «Привокзальное» на 30 суток.