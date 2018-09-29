2018-09-29T08:12:51+03:00
Общество

В Кемерове из-за воды и санкнижек закрыли кафе

Кафе «Привокзальное» не будет работать в течение месяца
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В кемеровское Управления Роспотребнадзора обратилась женщина: она пожаловалась на то, что кафе «Привокзальное» работает с нарушениями. Специалисты провели проверку и на целый месяц приостановили работу кафе.

Как оказалось, здесь действительно имелись многочисленные нарушения. Так, в помещении не оказалось водопровода и канализации, а воду для нужд кафе привозили в канистрах. Увы, подтвердить качество воды предприниматель не смог. Кроме того, при приготовлении использовались ножи и доски без маркировки, а сырые и готовые продукты могли находиться рядом. Не оказалось у сотрудников и санитарных книжек, да и к их внешнему виду были претензии: персонал работал не в полном комплекте санитарной одежды. Еще одним нарушением стало то, что мясные полуфабрикаты, которые использовались в кафе, не имели маркировки, даты и времени приготовления, а также сроков годности.

Все эти, казалось бы, небольшие нарушения могли угрожать здоровью и даже жизни посетителей кафе. Именно поэтому суд постановил приостановить деятельность кафе «Привокзальное» на 30 суток.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар в гараже в Юрге: двое спасенных находились в соседнем гараже
Восемь пожарных тушили баню в Киселевске
Обиженный отказом продолжить отношения кузбассовец порвал паспорт возлюбленной
В Кузбассе пожарные спасли из горящего грузовика двух человек
Житель Кузбасса из мести порвал паспорт возлюбленной
Шерегеш к 2024 году станет курортом мирового уровня
В Кемерове на неделю перекроют улицу Весеннюю
Нежелание занять две тысячи рублей стоило жительнице Кузбасса жизни
В Кемерове после ДТП легковушка врезалась в дерево
Кузбассовец попал под суд за обещание помочь с налоговыми проверками
Прогноз погоды в Кемерове на 29 сентября: солнце и немного тумана
Николай Валуев дал совет пенсионерке из Кузбасса
В Тайге кореец ударил начальника поезда
В Кемерово высадят 40 000 тюльпанов
Бюджету Кемерова возместили затраченные на снос «Зимней вишни» средства
Журналисты «Комсомолки» приняли участие в акции «Кузбасс в порядке»
Житель Киселевска украл 17,5 тысяч рублей с чужой банковской карты
В Кемерове «медсестра» забрала у пенсионерки 30 тысяч рулей вместо анализов
В Кемерове прошел чемпионат по боулингу среди инвалидов
В Кемерове провели рейд по выявлению недобросовестных провайдеров
В Кузбассе пройдет первый фестиваль рыболовного спорт
Новокузнечанин продавал наркотики в супермаркете
Сергей Цивилев и Илья Середюк участвуют в акции «Кузбасс в порядке»
В Кемерове для учеников школы №82 обустроили безопасный пешеходный переход
ВТБ запускает программу автокредитования со ставкой от 5 процентов