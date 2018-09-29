Восемь пожарных тушили баню в Киселевске

СЕГОДНЯ 08:27 2018-09-29T08:27:05+03:00

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Ранним утром в городе Киселевске владельцы частного дома лишились надворных построек: в пятом часу утра у них загорелась баня.

Сигнал о том, что во дворе одного из домов на улице Кривой в Киселевске горят постройки, поступил на пульт диспетчера в 04:36. На место чрезвычайного происшествия тут же отправились восемь пожарных и две единицы техники.

- В результате пожара обгорела деревянная обрешетка крыши по всей площади - 48 квадратных метров. От пожара пострадали баня, летняя кухня и стайка, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. В 04:52 пожар был полностью ликвидирован.