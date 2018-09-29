Пожар в гараже в Юрге: двое спасенных находились в соседнем гараже
Два человека, которых спасли пожарные при пожаре в грузовом автомобиле в Юрге, находились в гаражном боксе.
Сигнал о том, что в одном из гаражных боксов на улице Шоссейной в Юрге горит грузовой автомобиль, поступил от очевидцев чрезвычайного происшествия в 02:03.
- На момент прибытия первого подразделения в одном из баксов гаражного блока открытым пламенем горел автомобиль, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – В результате пожара выгорел салон транспортного средства, обгорели стены гаражного бокса.
Одновременно с тушением пожара спасатели проводили проверку, которые находились рядом. В одном из соседних боксов они обнаружили двоих мужчин. В это время в бокс уже проник дым. Обоих мужчин вывели на свежий воздух. К счастью, медицинская помощь им не понадобилась.
По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования транспортного средства.