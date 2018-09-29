В Белове в гараже продавали колбасу и фарш

29 Сент. 11:46 2018-09-29T11:46:50+03:00

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Специалисты Роспотребнадзора на 10 суток приостановили работу торгового павильона, который располагается в гараже №4 гаражного массива на улице Тюленина в Белове.

Специалисты надзорного ведомства провели проверку в павильоне в гаражном массиве и обнаружили множественные нарушения. Торговый павильон, где продавались продукты питания, оказался необорудованным канализацией и водопроводом, воду сюда привозили неустановленного качества, а сточные воды выливали прямо тут же, на прилегающей территории. Более того, оказалось, что в павильоне нет условий для мытья мясорубки и инвентаря, а у продавца нет медкнижки, да и медосмотр она не проходила. Нужно ли говорить, что на продукции не было ни даты изготовления, ни сроков реализации!

Были и другие нарушения, не менее грубые. Все вместе они создавали угрозу жизни и здоровья людей, распространения массовых острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, кишечных инфекций и многого другого. Именно поэтому суд постановил закрыть торговый павильон сроком на 10 суток.