Гимназия №1 в Кемерове отметила свое 110-летие

29 Сент. 13:07 2018-09-29T13:08:09+03:00

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29 сентября отмечает 110-летний юбилей гимназия №1 города Кемерово. С большим юбилеем учебное заведение поздравил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Поздравляя школьников и их педагогов, Сергей Цивилев отметил, что с большой теплотой вспоминает собственные школьные годы и до сих пор безмерно благодарен учителям, воспитавшим его. Глава региона подчеркнул, что именно в школьные годы он получил те знания, которые пригодились в жизни и пожелал всем – и учителям, и учащимся – с удовольствием приходить на занятия.

- Сегодня свое 110-летие празднует одна из старейших школ Кузбасса – Гимназия №1, - написал Сергей Цивилев на своей странице в соцсетях. - Я поздравляю ребят и учителей с этой знаковой датой, желаю им приходить на уроки с улыбкой, радостью, любить и всегда помнить родные стены! Ребята, гордитесь своей Гимназией, и пусть она всегда будет первой!

Гимназия №1 – а тогда еще просто школа – была открыта в 1908 году как начальная, затем стала общеобразовательной. А спустя 60 лет здесь приоритетным направлением в обучении стали физика и радиоэлектроника. В 1990 году школа получила статус физико-математической гимназии. Сегодняшние ученики гимназии регулярно занимают первые места во всевозможных олимпиадах и конкурсах, а само образовательное учреждение идет в ногу со временем и активно внедряет инновационные образовательные программы.