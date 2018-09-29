Конкурс «Мисс Кузбасс» вышел за рамки Кузбасса

29 Сент. 14:16 2018-09-29T14:17:13+03:00

Команда Конкурса "Мисс Кузбасс 2018". А с финалистками конкурса мы познакомим вас в ближайшее время! Фото: Анастасия Полищук.

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В субботу, 29 сентября, в Новокузнецке стартовал конкурс «Мисс Кузбасс 2018», региональный этап конкурса «Мисс Россия 2019». К слову, в Новокузнецке он проходит уже в 13-ый раз, и в этом году он вышел за привычные рамки. Среди участниц конкурса – представительницы Осинников, Киселевска, Белова, Кемерова, Прокопьевска, Норильска и Новокузнецка.

Ежегодно десятки красавиц юга Кузбасса в конце сентября приходят на кастинг конкурса «Мисс Кузбасс». Перед взорами строгого жюри они дефилируют по залу, рассказывают о себе и, конечно же, грезят о том, как выйдут в финале конкурса на сцену и обязательно получат заветную корону. В этом году претенденток на корону, как и всегда, 16. Но прежде, чем они стали финалистками конкурса, каждая из девушек прошла два этапа кастинга.

- На первом этапе девушки присылали нам анкеты с фотографиями. Мы отсмотрели более 50 анкет и пригласили порядка 20 девушек на кастинг, - рассказала Анастасия Полищук, организатор конкурса. – Были и девушки, пришедшие сразу на второй этап.

Уже с 1 октября красавицы приступят к тренировкам и репетициям, им предстоит побывать на нескольких фотосессиях и тренингах, поучаствовать в различных конкурсах. Впрочем, окончательного состава команды финалисток не знают даже организаторы: сейчас девушек 17, и в течение ближайшего времени одна из них покинет проект. Остальным же предстоит побороться за главную корону Кузбасса, а потом – и за главную корону России.