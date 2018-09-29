2018-09-29T16:15:35+03:00
Происшествия

В Кемерове на автовокзале умерла женщина

Трагедия случилась неподалеку от касс
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово"Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово"
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На кемеровской автовокзале днем 29 сентября, в субботу, случилась трагедия. Здесь неподалеку от касс умерла женщина. Как рассказали очевидцы, женщине стало плохо. Ей пытались помочь – делали непрямой массаж сердца, вызвали скорую помощь. Однако, несмотря на все усилия, женщина скончалась вскоре приезда медиков.

Также осведомленный источник уточнил, что погибшая – 71-летняя пенсионерка, жительница города Березовского. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают точную причину смерти женщины, а также все обстоятельства, приведшие к этому.

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