В Кемерове на автовокзале умерла женщина

29 Сент. 16:15 2018-09-29T16:15:35+03:00

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На кемеровской автовокзале днем 29 сентября, в субботу, случилась трагедия. Здесь неподалеку от касс умерла женщина. Как рассказали очевидцы, женщине стало плохо. Ей пытались помочь – делали непрямой массаж сердца, вызвали скорую помощь. Однако, несмотря на все усилия, женщина скончалась вскоре приезда медиков.

Также осведомленный источник уточнил, что погибшая – 71-летняя пенсионерка, жительница города Березовского. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают точную причину смерти женщины, а также все обстоятельства, приведшие к этому.