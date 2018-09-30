2018-09-30T03:59:52+03:00
Общество

Погода в Кемерове 30 сентября: солнышко и облака

В Кузбассе продолжается бабье лето
Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе продолжается бабье лето.В Кузбассе продолжается бабье лето.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Сентябрь заканчивается, а вместе с ним проходит и ласковое тепло бабьего лета. Тем не менее, в последний выходной день недели и в последний день сентября вы еще успеете насладиться солнечными лучами, завершить работы на даче и провести осеннюю фотосессию.

Днем 30 сентября в Кузбассе ожидается солнечный день без осадков. Единственное, что сможет сделать его слегка омрачить – облака на небе да ветер, порывы которого по северу будут достигать 17 метров в секунду. Воздух же прогреется до +15…+20 градусов тепла. Ночью же будет прохладнее – лишь до +3…+8 градусов, а по югу - и до -2 градусов. Возможны туманы.

В Кемерове ожидается переменная облачность без осадков, днем – до +19 градусов тепла.

В Новокузнецке будет ясно, а столбики термометров поднимутся до отметок +17 градусов.

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