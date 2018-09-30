Европейский суд отреагировал на запрет проведения гей-парада в Кемерове

30 Сент. 04:29 2018-09-30T04:29:39+03:00

Изменить размер текста: A A

История с возможностью проведения гей-парада в Кемерове набирает обороты. Сейчас в дело вмешался Европейский суд по правам человека.

О том, как отреагировал Европейский суд на отказ властей города Кемерово рассмотреть заявку на проведение гей-парада, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал российский ЛГБТ-активист и руководитель проекта GayRussia.ru Николай Алексеев.

- Европейский Суд по правам человека открыл и коммуницировал российскому Правительству наши жалобы на запреты шествий гей-парадов и других ЛГБТ-акций, планировавшихся в Кемерово и Петрозаводске в 2016 году, – написал Николай Алексеев.

До 18 января 2019 года российские власти должны представить суду ответ, почему гей-парады не состоялись.

Напомним, кузбасские власти не дали разрешения провести гей-парад в Кемерове, и Николай Алексеев обратился с жалобой на этот запрет в Европейский суд по правам человека. Жалоба была зарегистрирована 28 апреля нынешнего года. сам же Николай мечтает о проведение парада представителей нетрадиционной ориентации не только в Кемерове, но и в Новокунецке, Прокопьевске и Киселевске.