Европейский суд отреагировал на запрет проведения гей-парада в Кемерове
История с возможностью проведения гей-парада в Кемерове набирает обороты. Сейчас в дело вмешался Европейский суд по правам человека.
О том, как отреагировал Европейский суд на отказ властей города Кемерово рассмотреть заявку на проведение гей-парада, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал российский ЛГБТ-активист и руководитель проекта GayRussia.ru Николай Алексеев.
- Европейский Суд по правам человека открыл и коммуницировал российскому Правительству наши жалобы на запреты шествий гей-парадов и других ЛГБТ-акций, планировавшихся в Кемерово и Петрозаводске в 2016 году, – написал Николай Алексеев.
До 18 января 2019 года российские власти должны представить суду ответ, почему гей-парады не состоялись.
Напомним, кузбасские власти не дали разрешения провести гей-парад в Кемерове, и Николай Алексеев обратился с жалобой на этот запрет в Европейский суд по правам человека. Жалоба была зарегистрирована 28 апреля нынешнего года. сам же Николай мечтает о проведение парада представителей нетрадиционной ориентации не только в Кемерове, но и в Новокунецке, Прокопьевске и Киселевске.