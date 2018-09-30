2018-09-30T05:22:42+03:00
Общество

На кладбище в Кемерове пасутся бараны

Горожане призывают наказать владельца скота
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: "ВКонтакте"/Наталья БураковаФото: "ВКонтакте"/Наталья Буракова
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На кемеровском кладбище пасется стадо баранов. Накануне в соцсети появились фотографии животных, которые разгуливали среди могил.

«По третьему кладбищу в городе Кемерово гуляют бараны, перепрыгивают через оградки и памятники, кушают, справляют нужду... Со слов очевидцев, баранов они встречают здесь не впервые, рядом находятся помещения для их содержания», – написала в соцсети Наталья Буракова.

Пользователи соцсети призвали наказать владельца скота. Кто-то предложил родным усопших закалывать барана, если тот заходит на могилу.

Напомним, что августе жители Новокузнецка стали свидетелями того, как в центре города пасутся коровы.

Фото: "ВКонтакте"/Наталья Буракова

Фото: "ВКонтакте"/Наталья Буракова

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