На кладбище в Кемерове пасутся бараны

СЕГОДНЯ 05:21 2018-09-30T05:22:42+03:00

Изменить размер текста: A A

На кемеровском кладбище пасется стадо баранов. Накануне в соцсети появились фотографии животных, которые разгуливали среди могил.

«По третьему кладбищу в городе Кемерово гуляют бараны, перепрыгивают через оградки и памятники, кушают, справляют нужду... Со слов очевидцев, баранов они встречают здесь не впервые, рядом находятся помещения для их содержания», – написала в соцсети Наталья Буракова.

Пользователи соцсети призвали наказать владельца скота. Кто-то предложил родным усопших закалывать барана, если тот заходит на могилу.

Напомним, что августе жители Новокузнецка стали свидетелями того, как в центре города пасутся коровы.