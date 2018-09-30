2018-09-30T05:46:05+03:00
Происшествия

В Новокузнецке на «Нефтебазе» сгорел автомобиль Daewoo

ЧП произошло в гаражном кооперативе
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вечером 29 сентября в Новокузнецке на территории гаражного кооператива «Нефтебаза» случилось чрезвычайное происшествие: здесь сгорел автомобиль.

Сигнал о пожаре на территории потребительского гаражногокооператива «Нефтебаза» поступил на пульт диспетчера в 17:25. На место пожара сразу же направились сотрудники МЧС. К тушению пожара привлекались 12 человек и три единицы техники. К 17:33 пожар удалось полностью ликвидировать. К 17:33 пожар удалось полностью ликвидировать.

- В результате пожара у автомобиля Daewoo Nexia обгорело лакокрасочное покрытие, моторный отсек, салон, резиновые покрышки, - рассказали о подробностях пожара в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

Точную причину пожара и обстоятельства, при которых он начался, предстоит установить специалистам. По предварительным же данным возгорание началось из-за нарушения правил эксплуатации электрообрудования.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Кемерове 1 октября: +19 градусов и утренний туман
Фильм про кузбасского шахтера получил золото в Каннах
В Кемерове закрасили рекламу сотового оператора, появившуюся вместо граффити
Экстремальные игры: В Новокузнецке дети бегали по крыше пятиэтажки
В Кемерове ночью неизвестный прыгал на лобовом стекле иномарки
Житель Кемерова обворовал мужчину на чужом корпоративе
Авария на теплотрассе в Кемерове попала на видео
На кладбище в Кемерове пасутся бараны
Европейский суд отреагировал на запрет проведения гей-парада в Кемерове
Погода в Кемерове 30 сентября: солнышко и облака
Жители Белова заметили двух пристающих к ребятишкам незнакомцев
В Кемерове на автовокзале умерла женщина
Конкурс «Мисс Кузбасс» вышел за рамки Кузбасса
Гимназия №1 в Кемерове отметила свое 110-летие
В Белове в гараже продавали колбасу и фарш
Пожар в гараже в Юрге: двое спасенных находились в соседнем гараже
Восемь пожарных тушили баню в Киселевске
В Кемерове из-за воды и санкнижек закрыли кафе
Обиженный отказом продолжить отношения кузбассовец порвал паспорт возлюбленной
В Кузбассе пожарные спасли из горящего грузовика двух человек
Житель Кузбасса из мести порвал паспорт возлюбленной