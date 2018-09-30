В Новокузнецке на «Нефтебазе» сгорел автомобиль Daewoo

СЕГОДНЯ 05:45 2018-09-30T05:46:05+03:00

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Вечером 29 сентября в Новокузнецке на территории гаражного кооператива «Нефтебаза» случилось чрезвычайное происшествие: здесь сгорел автомобиль.

Сигнал о пожаре на территории потребительского гаражногокооператива «Нефтебаза» поступил на пульт диспетчера в 17:25. На место пожара сразу же направились сотрудники МЧС. К тушению пожара привлекались 12 человек и три единицы техники. К 17:33 пожар удалось полностью ликвидировать. К 17:33 пожар удалось полностью ликвидировать.

- В результате пожара у автомобиля Daewoo Nexia обгорело лакокрасочное покрытие, моторный отсек, салон, резиновые покрышки, - рассказали о подробностях пожара в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

Точную причину пожара и обстоятельства, при которых он начался, предстоит установить специалистам. По предварительным же данным возгорание началось из-за нарушения правил эксплуатации электрообрудования.