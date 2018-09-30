Авария на теплотрассе в Кемерове попала на видео

СЕГОДНЯ 06:05 2018-09-30T06:15:54+03:00

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В Кемерове произошел прорыв на теплотрассе в Рудничном районе. В Сети появилась видеозапись с фонтаном из горячей воды.

По словам пользователей соцсети, авария на надземной теплотрассе произошла в субботу днем. Также пользователи отметили, что жителей Рудничного района было отключение горячей воды.

«Это повреждение от внешнего воздействия, я там подъезжал, трубу вывернуло, как будто грузовик бортом зацепил», – написал в Сети Игнат Люстрицкий.

В областном департаменте ЖКХ и дорожного комплекса «Комсомольской правде» сообщили, что аварию быстро устранили, а жалоб об отключении отопления от жителей не поступало.