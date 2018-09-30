2018-09-30T07:38:43+03:00
Происшествия

Житель Кемерова обворовал мужчину на чужом корпоративе

Вор украл мобильный телефон и банковскую карту
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Василий ХОДАРЕВ
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В Кемерове мужчина зашел на чужой корпоратив и обокрал одного из сотрудников организации. Мужчина похитил мобильные телефон и банковскую карту.

Накануне в отдели полиции «Заводский» пришел 31-летний сотрудник одного из кемеровских магазинов и рассказал, что во время корпоратива на работе из его куртки пропали мобильный телефон и банковская карта. Сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей.

Стражи порядка смогли найти и задержать подозреваемого. Им оказался 25-летний житель Кемеровского района, знакомые с одним из коллег потерпевшего.

– Полицейские выяснили, что во время корпоратива злоумышленник заходил в гости к товарищу и, обнаружив оставленные без присмотра вещи, похитил их. Гаджет он сдал в ломбард, а банковскую карту выбросил, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит пять лет тюрьмы.

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