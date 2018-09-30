В Кемерове ночью неизвестный прыгал на лобовом стекле иномарки
Хозяин авто ищет свидетелей
Фото: "ВКонтакте"
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Ночью в Кемерове неизвестный мужчина забрался на чужую иномарку и начал прыгать на лобовом стекле. Хозяин разбитого авто ищет свидетелей.
По словам владельца автомобиля, инцидент произошел в 4.05 в ночь с 29 по 30 сентября во дворе на проспекте Ленинградский между дома №14 и №18.
«С далека не мог разглядеть номер машины из которой вышел мужик и начал прыгать по стеклу, любая информация пожалуйста… И если кто-то узнал себя давай решим мирно, ты запачкал всю лобовуху в крови и тряпочку выкинул возле дороги кровенную», – написал пострадавший хозяин иномарки.