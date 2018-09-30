2018-09-30T09:00:29+03:00
Общество

Экстремальные игры: В Новокузнецке дети бегали по крыше пятиэтажки

Очевидцы сняли опасное развлечение на видео
Кирилл ЧАЩИН
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Кадр: СоцсетиКадр: Соцсети
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В Сети появилось видео, как в Новокузнецке дети бегают по крыше пятиэтажного дома. Кадры опасной игры обсуждают в соцсетях.

В воскресенье в соцсети появилось видео под названием «В Новокузнецке дети экстремально развлекаются». Горожанка сняли на камеру мобильного телефона, как по верхушке крыши соседнего пятиэтажного дома бежит мальчик лет девяти. При этом ребенок периодически подпрыгивает. В описании ролика не уточняется, сообщили ли об этом инциденте очевидцы в экстренные службы. Видео набрало более семи с половиной тысячи просмотров. Пользователи отмечают, что дети по своей природе ничего не боятся, однако взрослые должны следить за доступом на чердак.

В Новокузнецке дети экстремально развлекаются.

«Почему открыт чердак? Куда смотрят жильцы, старшая и управляшка? Это же безопасность не только этих детей, но и самих жильцов! Программа антитеррор и сколько пожаров в последнее время», – написала в комментариях жительница Новокузнецка.

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