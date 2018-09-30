В Кемерове закрасили рекламу сотового оператора, появившуюся вместо граффити

СЕГОДНЯ 10:04 2018-09-30T10:10:37+03:00

Пока не известно, что появится на стене дома

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В Кемерове закрасили рекламу сотового оператора, которая появилась вместо граффити на стене дома. Незаконную рекламу закрасили белой краской в субботу, 29 сентября, сообщают пользователи Сети.

Напомним, что на этой неделе разгорелся скандал из-за рекламы одного из сотовых операторов. Компания без каких-либо согласования нанесла свою рекламу поверх граффити на стене дома №18 на проспекте Ленина. Таким образом, был уничтожен рисунок по мотивам басни «Ворона и лисица», созданный по грантовой программе. Администрация города написала заявление в полицию, чтобы привлечь к ответственности вандалов. Кемеровское УФАС предложило внести изменения в Закон о рекламе, чтобы компании можно было наказывать за незаконные рекламные надписи.