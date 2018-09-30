Фильм про кузбасского шахтера получил золото в Каннах

СЕГОДНЯ 11:20 2018-09-30T11:25:13+03:00

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Фильм про один день кузбасского шахтера получил золото в Каннах. Картина «Пределы совершенства» стала лучшей на конкурсе корпоративных и документальных фильмов «Cannes Corporate Media & TV Awards».

В фильме новокузнецкого режиссера Константин Кузнецова показывается один день из жизни кузбасского шахтера Евгения Косьмина. Лента длится около 12 минут. В картине снялись летчик-космонавт Алексей Леонов, хоккеист Вячеслав Фетисов, актер Сергей Гармаш и дирижер Юрий Башмет. Они рассказывают о том, как они впервые спустились в шахту и что думают о шахтерской профессии.

«Золото!!!!!!! Мы взяли золото!!! Это абсолютно точно можно назвать триумфом... мы лучшие в Мире в своей номинации! Это триумф Кузбасса, фильма о простом шахтере...триумф Ленинская-Кузнецкого и Новокузнецка», – написал Константин Кузнецов на своей странице в соцсети.