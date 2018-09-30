2018-09-30T12:52:54+03:00
Общество

Погода в Кемерове 1 октября: +19 градусов и утренний туман

Прогноз погоды на понедельник
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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Синоптики рассказали о погоде в Кемерове и Кузбассе 1 октября. В понедельник горожан ждет теплая погода без осадков.

Начало октября в Кемерове будет ознаменовано очередными утренними туманами и дымкой. Синоптики обещают переменчивую облачность, но осадков преимущественно без осадков. Ночью будет от +4 до +6 градусов. Днем воздух прогреется до +17,+19 градусов. Ветер будет южным, днем местами порывы могут достигать скорость 12 метров в секунду.

По югу области ночью похолодает до -2,+3 градусов. В целом в Кузбассе ночные температуры будут варьироваться от +3 до +8 градусов. Днем столбики термометра поднимутся до +15,+20 градусов. В большинстве районов будет без осадков. Ночью и утром местами опустятся туманы. Южный ветер местами будет дуть с порывами в 9-14 метров в секунду.

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