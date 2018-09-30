Погода в Кемерове 1 октября: +19 градусов и утренний туман

СЕГОДНЯ 12:38 2018-09-30T12:52:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Синоптики рассказали о погоде в Кемерове и Кузбассе 1 октября. В понедельник горожан ждет теплая погода без осадков.

Начало октября в Кемерове будет ознаменовано очередными утренними туманами и дымкой. Синоптики обещают переменчивую облачность, но осадков преимущественно без осадков. Ночью будет от +4 до +6 градусов. Днем воздух прогреется до +17,+19 градусов. Ветер будет южным, днем местами порывы могут достигать скорость 12 метров в секунду.

По югу области ночью похолодает до -2,+3 градусов. В целом в Кузбассе ночные температуры будут варьироваться от +3 до +8 градусов. Днем столбики термометра поднимутся до +15,+20 градусов. В большинстве районов будет без осадков. Ночью и утром местами опустятся туманы. Южный ветер местами будет дуть с порывами в 9-14 метров в секунду.