В Новокузнецке волонтеры и полицейские закрасили номера наркоторговцев

30 Сент. 15:28 2018-09-30T15:28:29+03:00

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В Новокузнецке волонтеры совместно с полицейскими закрасили около 30 объявлений о продаже наркотиков.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков и активисты осмотрели дома и постройки в Центральном районе города. Обнаруженные адреса сайтов, электронные почты и телефонные номера полицейские записали для дальнейшего поиска продавцов наркотиков, а волонтеры закрасили их. Всего было уничтожено около 30 объявлений о продаже наркотиков.

Организаторы акции отмечают, что объединив усилия стражей порядка и общественников, можно эффективно противостоять распространению наркомании.