В Новокузнецке волонтеры и полицейские закрасили номера наркоторговцев
В Новокузнецке волонтеры совместно с полицейскими закрасили около 30 объявлений о продаже наркотиков.
Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков и активисты осмотрели дома и постройки в Центральном районе города. Обнаруженные адреса сайтов, электронные почты и телефонные номера полицейские записали для дальнейшего поиска продавцов наркотиков, а волонтеры закрасили их. Всего было уничтожено около 30 объявлений о продаже наркотиков.
Организаторы акции отмечают, что объединив усилия стражей порядка и общественников, можно эффективно противостоять распространению наркомании.