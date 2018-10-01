Жителей Кузбасса предупреждают о высокой пожароопасности в регионе

СЕГОДНЯ 03:42 2018-10-01T03:44:08+03:00

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В Кузбассе 1 октября ожидается пожароопасность 4 класса. Сотрудники МЧС и синоптики предупреждают жителей региона о высокой вероятности возникновения пожара в лесах.

МЧС разослало жителям региона СМС с предупреждением о высокой пожароопасности в Кузбассе. Предпоследний 4 класс горимости ожидается в Юргинском, Яйском, Мариинском, Топкинском, Промышленновском, Кемеровском, Крапивинском, Ленинск-Кузнецком, Беловском, Междуреченском районах. В остальных районах синоптики прогнозируют 3 класс пожароопасности.

Такая ситуация связана с продолжительной сухой погодой при порывистом ветре. Эти условия способствуют возникновению пожаров. Отметим, что большинство лесных пожаров возникают при 3 классе пожароопасности.