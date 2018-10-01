2018-10-01T04:13:01+03:00
Общество

Уроженец Кузбасса стал врио губернатора Астраханской области

До этого назначения Сергей Морозов занимал пост замруководителя Федеральной таможенной службы
Кирилл ЧАЩИН
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Сергей Морозов. Фото: Михаил Климентьев/ТАСССергей Морозов. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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Уроженец Кузбасса Сергей Морозов 26 сентября был назначен Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области. Ранее он работал помощником Сергей Шойгу, а затем замом руководителя Федеральной таможенной службы

– На этих местах работы, в общем, продемонстрировали хорошие результаты и очень ответственное отношение к делу. Именно в этой связи я хочу Вам предложить поработать в одном из субъектов Российской Федерации, – отметил президент, предлагают Морозова возглавить регион.

Сергей Морозов родился 9 мая 1973 года в городе Белово. В 1992 году он окончил Ленинградское речное училище и начал работать штурманом-судоводителем. В этот же год его призвали в армию. В 1994 году он перешел на службы в Федеральную службу охраны. В запас он ушел в звании генерал-майора.

Во время службы он получил высшее образование Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры, проходил переподготовку в академии государственной службы при президенте, военной академии Генштаба Вооруженных сил, академии народного хозяйства по программам «Государственное и муниципальное управление».

В 2016 году Морозов стал работать помощником министра обороны Срегей Шойгу, а в сентября 2017 года стал заместителем руководителя Федеральной таможенной службы.

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