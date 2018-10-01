2018-10-01T05:08:29+03:00
Происшествия

В Кемерове загорелась частная баня

Кадры пожара появились в Сети
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: "ВКонтакте"/Регион-42Фото: "ВКонтакте"/Регион-42
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В воскресенье вечером в Кировском районе Кемерова загорелась частная баня. Пользователи соцсети сообщают о пострадавших.

В воскресенье в 19.26 в противопожарную службу поступило сообщение о возгорании в частной бане на улице Джамбула. На место выехали 17 спасателей и четыре единицы техники.

– На момент прибытия первого подразделения рубленная баня горела открытым пламенем. В результате пожара обгорела деревянная обрешетка крыши, стены бани внутри и снаружи. Была угроза распространения пожара на соседние строения. Пострадавших нет. Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, – сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Пользователи соцсети рассказали, что в результате пожара пострадал один человек. Кроме того, огонь повредил крышу соседнего дома. Очевидцы отмечают, что хозяева бани решили затопить печь в состоянии алкогольного опьянения.

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