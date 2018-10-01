2018-10-01T05:17:29+03:00
Общество

В Кемерове ищут пропавшую без вести пенсионерку

Особая примета женщины – родинка под левым глазом
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: "Лиза Алерт Кузбасс" / "ВКонтакте"Фото: "Лиза Алерт Кузбасс" / "ВКонтакте"
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В Кемерове ищут пропавшую без вести пенсионерку с родинкой под левым глазом. Женщина ушла из дома 29 сентября и не вернулась.

Помощи в поисках пенсионерки попросили волонтеры, разместившие информацию о пропавшей в своей группе в соцсети. По их данным, 77-летняя Надежда Петровна Яриз ушла из дома 29 сентября в неизвестном направлении.

Приметы пропавшей: рост 154 сантиметра, нормального телосложения, волосы седые, глаза серые. Особая примета – родинка под левым глазом. В день пропажи пожилая женщина была одета в черную кофту и синие джинсы.

Всех, кто видел пенсионерку 29 сентября или позже, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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