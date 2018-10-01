2018-10-01T06:02:34+03:00
Общество

На Советском проспекте в Кемерове восстановили движение троллейбусов

Специалисты завершили основные работы по капремонту магистрали
Екатерина БОРМОТОВА
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На Советском проспекте завершились основные работы по капремонтуНа Советском проспекте завершились основные работы по капремонтуФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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В Кемерове на Советском проспекте восстановили движение троллейбусов. Основные работы по капремонту проспекта завершились.

С 1 октября троллейбусы по Советскому проспекту стали ходить по ранее действовавшим схемам:

– № 1 «Троллейбусное депо – АО КЭТК»;

– № 7 «д.п. «Шалготарьян – Губернский рынок»;

– № 15 «Остановка м/н Чибис – АО КЭТК».

Специалисты завершили основные работы по капитальному ремонту главного проспекта города. За время ремонта дорожники уложили 19 079 квадратных метров нового высокопрочного асфальтобетона, смонтировали систему ливневой канализации, для этого потребовалось 1200 метров труб различного диаметра. Уложено 494 квадратных метров плитки и 2 745 погонных гранитного бортового камня, созданы островки безопасности. Также был обновлен газон на разделительной полосе и нанесена разметка, сообщили в администрации города.

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Как рассказали в пресс-службе администрации города Кемерово, оборудование этого пандуса стало одним из этапов ремонта проспекта. Сейчас дорожные работы находятся вышли на финишную прямую – осталось уложить асфальт в заездных карманах, установить дорожные знаки (а их – 200 штук), обустроить островок безопасности у Главпочтамптиа и нанести дорожную разметку. (подробности)

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