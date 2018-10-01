В Кузбассе водитель легковушки погиб после столкновения с прицепом

СЕГОДНЯ 06:26 2018-10-01T06:26:05+03:00

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В Кузбассе вечером воскресенья произошла авария, в результате которой погиб 34-летний мужчина. Управляя автомобилем ВАЗ-2110, он въехал в прицеп Toyota Hilux Surf.

Смертельный дорожный инцидент произошел около 20.50 на 58-м километре автодороги Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол. Кадры страшной аварии появились в социальных сетях. На них видно, что легковой автомобиль получил значительные повреждения.

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» / «ВКонтакте»

– Предварительно установлено, что ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу, где столкнулся с прицепом автомобиля Toyota Hilux Surf. В результате аварии мужчина, управлявший отечественным автомобилем, скончался на месте. Второй водитель не пострадал, – рассказали подробности в ГИБДД Кузбасса.

В ведомстве напомнили участникам дорожного движения о необходимости выбирать безопасную скорость, а также соблюдать дистанцию и боковой интервал.