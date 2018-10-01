22 спасателя тушили пожар в жилой десятиэтажке в Кемерове

СЕГОДНЯ 07:22 2018-10-01T07:22:52+03:00

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В Кемерове вечером воскресенья загорелся жилой десятиэтажный дом. Пожар был ликвидирован силами 22 спасателей.

Сигнал о возгорании в многоквартирном доме на проспекте Комсомольском поступил в оперативные службы города в 18.44.

– На момент прибытия первого подразделения шел дым с балкона на седьмом этаже. В результате пожара на балконе обгорели вещи б/у на площади один квадратный метр, – сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

По данным специалистов ведомства, происшествие произошло из-за неосторожного обращения с огнем. в результате ЧП никто из жильцов дома не пострадал.