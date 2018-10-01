2018-10-01T07:38:14+03:00
Общество

Кемеровский пенсионер попал в неловкую ситуацию и вызвал спасателей

В Службе спасения рассказали об инциденте
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Екатерина САРДАКОВА
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В Кемерове пенсионер во время пробежки потерял ключи от квартиры. Чтобы попасть в дом, мужчина вызвал спасателей.

В понедельник в 6 часов утра в Кемеровскую службу спасения позвонил мужчина и попросил о помощи. Пенсионер рассказал, что каждое утро отправляется на пробежку по набережной. В этот раз во время пробежки колючи от квартиры выпали из кармана. Когда горожанин вернулся домой, то обнаружил пропажу.

– Понимая, что ключи ему вряд ли найти, вызвал спасателей. Прибывший экипаж Кемеровской службы спасения при помощи специального инструмента открыл дверь, – рассказали в Службе спасения.

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