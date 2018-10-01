2018-10-01T08:09:35+03:00
Общество

Корпоративный фильм СУЭК получил золотого дельфина каннского фестиваля

Фильм прослеживает один день жизни шахтера Евгения Косьмина
Яков КРЫМСКИЙ
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Фото: СУЭКФото: СУЭК
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Фильм Сибирской угольной энергетической компании «Пределы совершенства» стал золотым призером Cannes Corporate Media & TV Awards – одного из самых престижных фестивалей корпоративных фильмов в мире.

Фильм прослеживает один обычный день жизни шахтера Евгения Косьмина - бригадира очистного коллектива шахты имени В.Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс».

Фестиваль Cannes Corporate Media & TV Awards в этом году поставил рекорд по участникам - более 1000 заявок из десятков стран мира. По итогам голосования жюри, включающего экспертов из разных стран, проект СУЭК победил в одной из самых конкурентных номинаций – интегрированные коммуникации.

- Сегодня шахтера нужно называть оператором различных подземных механизмов. Профессия уже давно стала интеллектуальной, а отбойный молоток превратился, скорее, в музейный экспонат, - говорит продюсер и автор идеи фильма, заместитель генерального директора, АО «СУЭК-Кузбасс» Петр Пинтусов, - Наш проект представлял Россию, Кузбасс и всю угольную отрасль страны. И я очень горжусь тем, что мы сумели завоевать признание мирового сообщества в области корпоративных медиа.

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