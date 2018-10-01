В Кемерове за неделю обновили более 1800 квадратов разметки на пешеходных переходах

СЕГОДНЯ 08:10 2018-10-01T08:10:01+03:00

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В Кемерове за прошедшую неделю обновили 1800 квадратных метров дорожной разметки на пешеходных переходах, указателях и стрелках. Также специалисты нанесли 1600 погонных метров осевых и краевых линий.

Как рассказали в городской мэрии, за неделю в Кемерове очистили 89 тысяч погонных метров прилотковой части дорог, окосили 421 тысячу квадратных метров газонов и высадили 40 тысяч тюльпанов. Кроме того, дорожники выполнили ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью на 737 квадратах дорожного покрытия.

Также за прошедшую неделю из частного сектора города было вывезено более девяти тысяч кубометров мусора, от объявлений очищен 151 остановочный павильон.