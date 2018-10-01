2018-10-01T08:52:38+03:00
Общество

На новокузнецкого подростка завели дело за мем на фильм «Бункер»

Молодого человека обвиняют в демонстрации нацистской символики
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Василий ХОДАРЕВ
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В Новокузнецке на 17-летнено подростка завели административное дело за видео с нацисткой символикой. Молодой человек разместил на свое странице видео из фильмов «Бункер» и «Железное небо».

В отношении новокузнечанина Льва Гяммера сотрудники полиции возбудили административное дело по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики». В вину молодому человеку ставят размещение на своей странице в «ВКонтакте» четырех видеороликов. Подросток выложил мем про фильм «Бункер», а также юмористический ролик из кадров «Бункера», трейлер фильма «Железное небо» и музыкальный видеоролик про Вторую мировую войну.

Отметим, что фильм «Бункер» вышел в прокат в 2004 году. Картина рассказывает о последних днях нацистского руководства во время наступления на Берлин советских войск. Картина выходила в российском прокате. Картина «Железное небо» выходила на российские экраны 2012 году. В этом фантастическом боевике фашистские войска нападают на человечество с Луны, где прятались 70 лет.

Напомним, что в начале сентября еще одного жителя Новокузнецка обвинили в пропаганде нацизма из-за клипа группы «Красная плесень».

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