В Кемерове за нетрезвую езду привлекли 44 мотоциклиста

СЕГОДНЯ 10:01 2018-10-01T10:01:33+03:00

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В Кемерове за езду в нетрезвом виде поплатились 44 мотоциклиста. Сотрудники ГИБДД подвели итоги профилактической операции «Мототехника».

Операция «Мототехника» стартовала в областной столице 14 мая. За время ее проведения сотрудники Госавтоинспекции выявили свыше 600 нарушений среди водителей мототранспорта. Наиболее частотными из них являются езда без права управления, без страхового полиса, на незарегистрированном в ГИБДД мототранспорте, без мотошлемов. За управление двухколесным транспортом в состоянии опьянения к ответственности привлекли 44 мотоциклиста, сообщили в городской ГИБДД.

В ведомстве напомнили, что в рамках операции «Мототехника» с 16 июля для мотоциклистов были введены ограничения на езду в ночное время. С 22.00 до 08.00 им запрещено перемещаться на мотоциклах по проспектам Советскому и Кузнецкому, а также по улице Николая Островского и Весенней.

В ГИБДД отметили, что с начала мотосезона в Кемерове произошло 21 ДТП с участием мототранспорта. В них пострадали 23 человека, еще двое получили травмы, не совместимые с жизнью.

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