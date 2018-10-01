2018-10-01T11:44:30+03:00
Происшествия

В Кузбассе транспортная компания скрыла от государства 11 миллионов налогов

Причиненный ущерб возместили арестованными у собственника фирмы машинами
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Кузбассе транспортная компания «Респект-Транс» скрыла от государства налоги и сборы на сумму более 11 миллионов рублей. Причиненный ущерб пришлось возмещать автомобилями.

По версии следствия, с января 2013 по декабрь 2014 года 36-летний собственник транспортной компании уклонился от уплаты налогов на сумму более 11 миллионов рублей.

– Он включал в налоговые декларации ложные сведения о произведенных вычетах по налогу на добавленную стоимость и ложные сведения о понесенных расходах по налогу на прибыль организации. Компания создавала фиктивный документооборот с организациями, которые якобы оказывали услуги. Проверка показала, что фактически услуги для данного предприятия не оказывались, – сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов, совершенное в крупном размере). В ходе расследования была проведена судебная экономическая экспертиза, которая определила точную сумму не поступивших в бюджет налогов.

В ведомстве отметили, что в данный момент предприятие находится в стадии банкротства. Кроме того, в рамках уголовного дела в счет возмещения ущерба, причиненного государству, были арестованы четыре автомобиля обвиняемого на сумму порядка 12 миллионов рублей. К слову, свою вину собственник транспортной компании не признал, со следствием не сотрудничал. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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