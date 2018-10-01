2018-10-01T12:16:07+03:00
Общество

В Новокузнецке закроют одну из больниц: проверка слуха

Горожане опасаются, что останутся без медицинской помощи
Екатерина РОМАНОВА
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Одна из жительниц города Новокузнецка в социальных сетях рассказала о том, что городская больница №22 города Новокузнецка может быть закрыта в самое ближайшее время.

– Сегодня приехала за выпиской в 22 больницу в гинекологическое отделение и узнала, что узнала, ее закрывают. Да где это видано - лучшее отделение гинекологии в Новокузнецке закрыть! – пишет горожанка. - Врачи здесь очень хорошие, да и весь персонал отличный, отзывчивый и дружелюбный.

Женщина переживает, что из-за закрытия больницы жителям Кузнецкого района придется ездить на прием в другие районы города или обращаться за помощью в частные медицинские центры. С вопросом, действительно ли одна из городских больниц оказалась под угрозой закрытия, мы обратились к

- Больница не закрывается, работа идет в штатном режиме, все отделения функционируют, - прокомментировал Алексей Беляев, заместитель начальника территориального управления департамента охраны здоровья населения Кемеровской области. – Вопрос горожанки, пожаловавшейся на отмену приема якобы из-за закрытия больницы будет рассмотрен.

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