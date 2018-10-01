2018-10-01T12:38:31+03:00
Общество

В Кемерове дорожники завершают капремонт улицы Островского

Основные работы будут окончены в течение 24 часов
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Администрация КемероваФото: Администрация Кемерова
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В Кемерове завершается ремонт улицы Николая Островского. Дорожники планируют окончить основные работы по укладке асфальта в течение 24 часов.

Сегодня спецтехника работает на участке, примыкающем к Кузнецкому проспекту. Дорожники уже уложили 88 процентов от всего необходимого объема выравнивающего слоя асфальтобетона – к концу дня работы на данном участке будут завершены. После этого специалисты приступят к укладке верхнего слоя из щебёночно-мастичной смеси на участке от площади Пушкина до Кузнецкого проспекта. До завтрашнего дня им необходимо уложить более семи тысяч квадратных метров финишного асфальта.

– Ведение работ в столь сжатые сроки обусловлено высокой транспортной загрузкой автомобильной дороги. Администрация города просит горожан планировать маршруты в обход ремонтируемого участка, а также парковаться таким образом, чтобы не создавать помех для рабочих, соблюдать требования временных дорожных знаков и скоростного режима, – сообщили в кемеровской мэрии.

Напомним, ремонт улицы Островского в Кемерове начался в середине сентября – ранее намеченного срока. Он был сдвинут, чтобы максимально использовать благоприятные погодные условия. Всего дорожники заменят асфальтобетон на 14,7 тысячи квадратных метров проезжей части, обновят разрушенный бортовой камень и нанесут разметку.

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