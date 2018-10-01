2018-10-01T14:02:12+03:00
Происшествия

Ревнивый кузбассовец забил возлюбленную до смерти

Мужчина комплексовал из-за разницы в возрасте
Екатерина РОМАНОВА
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18 лет разницы в возрасте и ревность стали причиной постоянных конфликтов между жителем Топкинского района и его сожительницей. После одного из конфликтов женщина умерла. А ее бывший гражданский супруг теперь сядет в тюрьму на семь лет.

В апреле 2018 года 57-летний мужчина и его 39-летняя сожительница вместе распивали спиртное. Мужчина в очередной раз заявил своей подруге, что ревнует ее. Слово за слово – и влюбленные вместо того, чтобы помириться, принялись ссориться. В конце концов, мужчина избил подругу до потери сознания. Но вместо того, чтобы привести ее в чувства, выпил еще и лег спать. А утром с ужасом обнаружил, что женщина не подает признаков жизни. Мужчина попросил соседей вызвать скорую помощь, но врачи ничем помочь уже не смогли.

Вскоре приехали сотрудники полиции, им ревнивец рассказал свою версию случившегося. Позже, на суде, он частично признал свою вину. За умышленное (так значится в приговоре суда) убийство мужчина ближайшие семь лет проведет в колонии строгого режима.

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