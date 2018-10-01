В Белове из пожара в многоэтажке спасли мужчину и двух женщин

СЕГОДНЯ 14:02 2018-10-01T14:02:34+03:00

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В Белове пожарные спасли мужчину и двух женщин из горящей многоэтажки. Пожар в многоквартирном доме произошел во второй половине дня воскресенья, 30 сентября.

Сигнал о возгорании многоэтажки в микрорайоне Ивушка поселка Грамотеино поступил в оперативные службы в 17.48. Пожарных вызвали соседи погорельцев. На момент прибытия первого подразделения из окон квартиры на четвертом этаже шел дым. Кроме того, было частичное задымление в подъезде.

– С верхних этажей специалисты газодымозащитной службы по лестничным маршам вывели мужчину и двух женщин на свежий воздух, скорая медицинская помощь им не потребовалась, – сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В результате пожара в квартире, где находился очаг, обгорели бытовая техника и мебель. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых приборов.

Пожар был ликвидирован в 17.56 силами 10 сотрудников МЧС и трех единиц техники.