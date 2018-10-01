В Белове из пожара в многоэтажке спасли мужчину и двух женщин
В Белове пожарные спасли мужчину и двух женщин из горящей многоэтажки. Пожар в многоквартирном доме произошел во второй половине дня воскресенья, 30 сентября.
Сигнал о возгорании многоэтажки в микрорайоне Ивушка поселка Грамотеино поступил в оперативные службы в 17.48. Пожарных вызвали соседи погорельцев. На момент прибытия первого подразделения из окон квартиры на четвертом этаже шел дым. Кроме того, было частичное задымление в подъезде.
– С верхних этажей специалисты газодымозащитной службы по лестничным маршам вывели мужчину и двух женщин на свежий воздух, скорая медицинская помощь им не потребовалась, – сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.
В результате пожара в квартире, где находился очаг, обгорели бытовая техника и мебель. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых приборов.
Пожар был ликвидирован в 17.56 силами 10 сотрудников МЧС и трех единиц техники.