2018-10-01T14:02:34+03:00
Происшествия

В Белове из пожара в многоэтажке спасли мужчину и двух женщин

ЧП произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Белове пожарные спасли мужчину и двух женщин из горящей многоэтажки. Пожар в многоквартирном доме произошел во второй половине дня воскресенья, 30 сентября.

Сигнал о возгорании многоэтажки в микрорайоне Ивушка поселка Грамотеино поступил в оперативные службы в 17.48. Пожарных вызвали соседи погорельцев. На момент прибытия первого подразделения из окон квартиры на четвертом этаже шел дым. Кроме того, было частичное задымление в подъезде.

– С верхних этажей специалисты газодымозащитной службы по лестничным маршам вывели мужчину и двух женщин на свежий воздух, скорая медицинская помощь им не потребовалась, – сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В результате пожара в квартире, где находился очаг, обгорели бытовая техника и мебель. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых приборов.

Пожар был ликвидирован в 17.56 силами 10 сотрудников МЧС и трех единиц техники.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Начальником управления кадров администрации Кузбасса стала Инна Алферова
В Кемерове назначили врио ректора сельхозинститута
Ревнивый кузбассовец забил возлюбленную до смерти
В Кемерове дорожники завершают капремонт улицы Островского
В Новокузнецке закроют одну из больниц: проверка слуха
В Кузбассе егеря и полицейские обезвредили медведя
В Кузбассе транспортная компания скрыла от государства 11 миллионов налогов
Житель Кузбасса застрелил знакомого на охоте
В Кемерове за нетрезвую езду привлекли 44 мотоциклиста
Житель Кузбасса избил коллегу топором за критику
На новокузнецкого подростка завели дело за мем на фильм «Бункер»
Стали известны подробности пожара в Анжеро-Судженске, где погибли три маленьких девочки
В Кемерове за неделю обновили более 1800 квадратов разметки на пешеходных переходах
Корпоративный фильм СУЭК получил золотого дельфина каннского фестиваля
Кемеровский пенсионер попал в неловкую ситуацию и вызвал спасателей
22 спасателя тушили пожар в жилой десятиэтажке в Кемерове
В Кузбассе водитель легковушки погиб после столкновения с прицепом
На Советском проспекте в Кемерове восстановили движение троллейбусов
В Кемерове ищут пропавшую без вести пенсионерку
В Кемерове загорелась частная баня
Уроженец Кузбасса стал врио губернатора Астраханской области
Жителей Кузбасса предупреждают о высокой пожароопасности в регионе