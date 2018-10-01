2018-10-01T14:47:33+03:00
Общество

Начальником управления кадров администрации Кузбасса стала Инна Алферова

Распоряжение о назначении подписал губернатор Сергей Цивилев
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Администрация Кемеровской областиФото: Администрация Кемеровской области
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Начальником управления кадров и государственной службы администрации Кемеровской области стала Инна Алферова. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Цивилев.

Инна Алферова родилась 1 декабря 1974 года в Кемерове. В 1997 году окончила Кемеровский государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». После окончания вуза до 2000 года работала маркетологом в «Промышленно-строительном тресте», а затем два года в «Консалтинговой Группе «Номос».

Следующие 10 лет Алферова трудилась в ООО «Финансы Бизнес Консалтинг». Сначала она занимала должность экономиста, затем стала заместителем директора и позже – начальником службы персонала.

С 2013 года Инна Алферова работала начальником отдела кадровой работы администрации города Кемерова. Замужем, воспитывает двоих детей.

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