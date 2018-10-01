Погода в Кемерове на 2 октября: мокрый снег и туман

СЕГОДНЯ 19:24 2018-10-01T19:24:52+03:00

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2 октября, во вторник, погода в Кемерове и на всей территории Кузбасса будет неустойчивой. Ожидается переменная облачность, в большинстве районов пройдут дожди. Местами дожди будут небольшими, а местами – умеренными. Ночью возможен мокрый снег. К слову, ночью столбики термометров опустятся до -3 градусов, но в большинстве районов все же температура воздуха будет держаться в пределах +2…+7 градусов. Ночью и утром возможен туман.

Днем 2 октября потеплеет до +6…+11 градусов, а по югу – и до +16. Скорость северо-западного ветра при порывах будет составлять 13-18 метров в секунду.

В Кемерове днем воздух прогреется до +11 градусов. Здесь также пройдет небольшой дождь и будет дуть порывистый ветер. Ночная же температура ожидается не ниже +4 градусов.

К слову, в регионе 2 октября ожидается высокая пожароопасность.