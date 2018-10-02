2018-10-02T03:25:50+03:00
Происшествия

Житель Новокузнецка устроил вечеринку в чужой квартире и обворовал ее

На вырученные за украденное имущество деньги молодой человек купил алкоголь
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Новокузнецке местный житель устроил вечеринку в чужой квартире, а по уходу обворовал ее. Украденное имущество молодой человек сдал в ломбард, а деньги потратил на алкоголь.

По версии следствия, в июле 19-летний житель Новоильинского района решил устроить вечеринку в квартире знакомого подростка. Он пригласил большую компанию приятелей, однако самого подростка в это время дома не было. При этом молодой человек убедил всех, что знакомый сам дал ему ключи.

Повеселившись, компания покинула чужую жилплощадь, не позаботившись о порядке – после себя молодые люди оставили окурки и пустые бутылки. Кроме того, утром, уходя из квартиры, 19-летний новокузнечанин похитил из чужой квартиры электрическую дрель, которую впоследствии сдал в ломбард, а на вырученные деньги купил спиртное, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Беспорядок и пропажу инструмента обнаружила мама подростка, которая предположила, что в их квартире мог побывать 19-летний знакомый сына. Женщина не была рада их общению, так как считала поведение молодого человека вызывающим.

Однако знакомый сына категорически отрицал свою причастность к краже. Она была установлена комплексом следственных действий. Молодому человеку было предъявлено обвинение в незаконном проникновении в жилище и краже. Уголовное дело передано в суд.

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