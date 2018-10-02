В Анжеро-Судженске объявлен траур по погибшим в пожаре детям

СЕГОДНЯ 04:45 2018-10-02T04:45:58+03:00

2 октября объявлено в Анжеро-Судженске днем траура по погибшим в пожаре детям Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Кузбасса прибыл на место, чтобы разобраться в причинах произошедшего

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В Анжеро-Судженске 2 октября объявлено днем траура по погибшим в пожаре детям. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев прибыл на место трагедии, чтобы разобраться в причинах произошедшего.

Сергей Цивилев прибыл в Анжеро-Судженск после рабочего дня 1 октября. Здесь он встретился с местными жителями, чтобы разобраться в причинах произошедших трагедий – на выходных в городе погибли четверо детей и еще двое отравились угарным газом.

Сергей Цивилев прибыл в Анжеро-Судженск после рабочего дня в понедельник, 1 октября, и встретился в местными жителями

«Социальные службы отчитались, что семьи, в которых произошли трагедии, на учете не стояли. Этого недостаточно, я приехал не за отчетами. Нужны конкретные действия, чтобы подобные случаи не повторялись. Поручил выработать комплекс конкретных мер по работе с многодетными семьями», – написал Сергей Цивилев на своей странице в соцсети.

Он добавил, что 2 октября в Анжеро-Судженске будет объявлен день траура. В школах города пройдут уроки безопасности.

В школах Анжеро-Судженска пройдут уроки безопасности после гибели детей на пожаре

Напомним, одна из трагедий произошла вечером воскресенья, 30 сентября. Мать оставила трех спящих дочек в доме и отлучилась на несколько минут. Вернувшись, она обнаружила в доме задымление. Женщина самостоятельно вынесла дочек из горящего жилища, однако врачи констатировали смерть детей. Возбуждено уголовное дело.