Бойцы Росгвардии обезвредили дебошира на территории школы в Кузбассе

СЕГОДНЯ 05:02 2018-10-02T05:02:22+03:00

В Анжеро-Судженске пьяный мужчина проник на территорию школы и стал ругаться матом Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Анжеро-Судженске бойцы Росгвардии задержали дебошира на территории одной из школ. Пьяный мужчина ругался матом и не желал самостоятельно покидать территорию образовательного учреждения.

Днем экипаж Росгвардии получил сигнал тревоги из городской школы. Через две минуты на охраняемый объект прибыла ближайшая группа задержания. На территории образовательного учреждения бойцы задержали неадекватного мужчину с признаками алкогольного опьянения.

Как рассказали работники образовательного учреждения, мужчина проник на территорию школы, где в тот момент находились дети. Он стал громко ругаться матом и размахивать руками. На попытки охраны успокоить незваного гостя, мужчина ответил агрессией, после чего были вызваны стражи порядка.

Бойцы Росгвардии задержали дебошира. Им оказался 40-летний ранее судимый за незаконный оборот оружия местный житель. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции.