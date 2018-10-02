В Кузбассе на автобане ограничили скорость движения

СЕГОДНЯ 05:42 2018-10-02T05:42:47+03:00

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На автодороге, соединяющей Кемерово и Ленинск-Кузнецкий, введено ограничение скоростного движения. И если некоторое время назад здесь можно было двигаться со скоростью 130 километров в час, то теперь действует ограничение в 110 километров в час.

Такое ограничение введено из-за изменения погодных условий: осенью дорожное покрытие влажное, а в скором времени появится и гололедица. К слову, на протяжении всей автомагистрали установлены метеостанции, которые фиксируют температуру, направление и силу ветра, а также состояние покрытия трассы.

- Водителям следует обращать внимание на тот скоростной порог, который будет указываться на информационных табло, - отметил заместитель начальника отдела дорожного надзора областного УГИБДДД Андрей Должников. - Этот порог может быть еще снижен.

Отметим также, что сейчас продолжается строительство третьего участка автодороги «Кемерово – Ленинск-Кузнецкий».