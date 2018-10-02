Жителям Кемерова отключили лифты в домах
Жителям части Ленинского района Кемерова отключили лифты из-за расторжения договора с обсуживающей организацией. Горожан об этом никто не предупредил.
– Вчера поехали к отцу на проспект Ленинградский, 51. Лифт оказался обесточен. Я живу через остановку на улице Марковцева, 24а, у меня лифт тоже обесточен и не работает, – рассказала «Комсомольской правде» кемеровчанка Ольга Щеголева. – Я позвонила диспетчеру «Кузбасслифтсервис». Там мне рассказали, что нашу управляющую компанию купила московская фирма и контракт разорван. Пока не ясно, что будет дальше.
Лифты оказались отключены в домах, которые обслуживают управляющие компании «Жилищник» и «Ленинградский». Всего организации обсуживают порядка двухсот домов.
Как удалось узнать редакции, подобная ситуация возникала в августе этого года в другом районе, через некоторое время ее решили при содействии мэрии.