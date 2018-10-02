Смертельное ДТП в Новокузнецке: Видео с места аварии выложили в интернет
В Новокузнецке 2 октября рано утром случилось смертельное ДТП. Видео с места аварии очевидцы выложили в сеть.
ДТП в Новокузнецке 02.10.18..Видео: vk.vom, "ДТП Новокузнецка", Александр Черкассов
На кадрах, запечатлевших последствия дорожно-транспортного происшествия, видно, что больше всего от удара пострадал автомобиль ВАЗ: он буквально смят и у человека, находившегося за рулем этой машины, шансов спастись практически не было.
Фото: Правоохранительный портал Кузбасса
Не в лучшем состоянии находится еще одна легковушка, Hyundai Solaris – она оказалась зажатой межу автомобилями ВАЗ и УАЗ. Автобус ПАЗ, столкнувшийся с отечественной легковушкой, также получил повреждения.
Напомним, смертельное ДТП случилось в 07:40. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, автомобиль Ваз столкнулся с автобусом. Затем легковушку отбросило на иномарку, которая двигалась в попутном направлении. В конце концов, в машины врезался «УАЗ Патриот». Водитель отечественной легковушки погиб на месте, также травмы получили еще пять человек. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
ДТП в Новокузнецке на Ильинском шоссе 02.10.18..Видео: vk.vom, "ДТП Новокузнецка", Олег Россия
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