2018-10-02T09:27:55+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП в Новокузнецке: Видео с места аварии выложили в интернет

В дорожно-транспортном происшествии погиб один человек, еще пятеро получили травмы
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: Правоохранительный портал КузбассаФото: Правоохранительный портал Кузбасса
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В Новокузнецке 2 октября рано утром случилось смертельное ДТП. Видео с места аварии очевидцы выложили в сеть.

ДТП в Новокузнецке 02.10.18..Видео: vk.vom, "ДТП Новокузнецка", Александр Черкассов

На кадрах, запечатлевших последствия дорожно-транспортного происшествия, видно, что больше всего от удара пострадал автомобиль ВАЗ: он буквально смят и у человека, находившегося за рулем этой машины, шансов спастись практически не было.

Фото: Правоохранительный портал Кузбасса

Фото: Правоохранительный портал Кузбасса

Не в лучшем состоянии находится еще одна легковушка, Hyundai Solaris – она оказалась зажатой межу автомобилями ВАЗ и УАЗ. Автобус ПАЗ, столкнувшийся с отечественной легковушкой, также получил повреждения.

Напомним, смертельное ДТП случилось в 07:40. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, автомобиль Ваз столкнулся с автобусом. Затем легковушку отбросило на иномарку, которая двигалась в попутном направлении. В конце концов, в машины врезался «УАЗ Патриот». Водитель отечественной легковушки погиб на месте, также травмы получили еще пять человек. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

ДТП в Новокузнецке на Ильинском шоссе 02.10.18..Видео: vk.vom, "ДТП Новокузнецка", Олег Россия

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